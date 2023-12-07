Serik Belediyespor teknik direktörlüğüne Cem Kavçak getirildi
TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, teknik direktör Cem Kavçak ile sözleşme imzaladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, teknik direktör Cem Kavçak ile sözleşme imzaladı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, teknik direktör Korukır ile yolların ayrılması üzerine teknik direktör Kavçak ile anlaştı.
Kavçak, geçen sezon da Serik Belediyespor'da teknik direktörlük yapmıştı.
Sezon başında teknik direktör Şenol Demir ile anlaşan Serik Belediyespor, kötü gidişat üzerine Ankara Demirspor maçından sonra sözleşme imzaladığı 65 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Engin Korukır ile yollarını ayırmıştı.
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