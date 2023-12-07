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        Serik Belediyespor teknik direktörlüğüne Cem Kavçak getirildi

        TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, teknik direktör Cem Kavçak ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:30 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:30
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        Serik Belediyespor teknik direktörlüğüne Cem Kavçak getirildi
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        TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, teknik direktör Cem Kavçak ile sözleşme imzaladı.

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, teknik direktör Korukır ile yolların ayrılması üzerine teknik direktör Kavçak ile anlaştı.

        Kavçak, geçen sezon da Serik Belediyespor'da teknik direktörlük yapmıştı.

        Sezon başında teknik direktör Şenol Demir ile anlaşan Serik Belediyespor, kötü gidişat üzerine Ankara Demirspor maçından sonra sözleşme imzaladığı 65 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Engin Korukır ile yollarını ayırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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