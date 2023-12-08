1825 metre rakımlı Alacabel'e mevsimin ilk karı yağdı
Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisine, mevsimin ilk karı yağdı.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisine, mevsimin ilk karı yağdı.
Akseki-Seydişehir kara yolundaki 1825 metre rakımlı Alacabel'deki kar yağışı, öğlen saatlerinde başladı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kara yolunun Battı Çıktı mevkisinden itibaren 6 kilometrelik bölümde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, bölgede çalışma yaptı.
Ekipler, sürücülerin zor anlar yaşamaması için yolda biriken karları temizledi.
Yoldan geçen bazı vatandaşlar da özçekim yaptı.
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