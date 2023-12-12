Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da annesini öldüren sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı belirlendi

        Antalya'da, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:42 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da annesini öldüren sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edildi.

        Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, annesi Zübeyde T'yi bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yusuf Emre T, yakınları ile taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen sanık, tedavisinin sürdüğünü, süreçte kendisini iyi hissettiğini belirterek, tahliyesini talep etti.

        Tanık olarak dinlenen İ.T. ise kardeşinin 20 yıldır bipolar bozukluk rahatsızlığının olduğunu, son 1 yıldır da rahatsızlığının arttığını anlatarak şikayetçi olmadığını ifade etti.

        Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Yunus Emre T'nin akıl sağlığının yerinde olmadığının tespit edilip şizofreni teşhisi konulduğunu belirtti, sanık hakkında koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirleri hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Portakal Çiçeği Bulvarı'ndaki bir apartmanda, 8 Aralık 2022'de Yusuf Emre T. (37), aralarında çıkan tartışmanın ardından annesi Zübeyde T'yi (61) bıçaklayarak öldürmüştü. Olay yerinde yakalanan Yunus Emre T. tutuklanmıştı.

        Hazırlanan iddianamede, sanığın, "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmiş, cezai ehliyetinin bulunmadığının kabulü halinde ise yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tedavi altına alınması istenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        "Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı!
        "Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı!
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu baskını yapılan evde güvenlik kameralı önlem
        Uyuşturucu baskını yapılan evde güvenlik kameralı önlem
        Antalya'da coğrafi işaretli yemeklerin yapıldığı lokanta, gastronomi turizm...
        Antalya'da coğrafi işaretli yemeklerin yapıldığı lokanta, gastronomi turizm...
        Antalya'da "Geçmişten Günümüze Anadolu Coğrafyasında Ormancılık Çalıştayı"...
        Antalya'da "Geçmişten Günümüze Anadolu Coğrafyasında Ormancılık Çalıştayı"...
        Annesini öldüren şizofreni hastasının tedavi altına alınması talep edildi
        Annesini öldüren şizofreni hastasının tedavi altına alınması talep edildi
        Doğa yürüyüşünde saldırıya uğrayan kadını eşi kurtardı
        Doğa yürüyüşünde saldırıya uğrayan kadını eşi kurtardı
        Yeni Yüzyılında Türkiye Tohumculuk Zirvesi başladı
        Yeni Yüzyılında Türkiye Tohumculuk Zirvesi başladı