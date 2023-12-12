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        Antalya'da coğrafi işaretli yemeklerin yapıldığı lokanta, gastronomi turizmine hizmet edecek

        Coğrafi işaretli lezzetlerin yer aldığı Antalya Lokantası, kentin gastronomi kültürünü tanıtmaya katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:56 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:31
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        Antalya'da coğrafi işaretli yemeklerin yapıldığı lokanta, gastronomi turizmine hizmet edecek
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        Coğrafi işaretli lezzetlerin yer aldığı Antalya Lokantası, kentin gastronomi kültürünü tanıtmaya katkı sunuyor.

        Muratpaşa Belediyesince Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda açılan lokanta, Antalya'ya özgü piyaz, "koşma" simidiyle servis edilen paça çorbası, hülüklü çorba, kabak tatlısının da aralarında bulunduğu zengin menüsüyle dikkati çekiyor. Falez bandında 25 dönümlük alanda kurulu lokantada, kadın kooperatiflerince hazırlanan yöresel ürünler kullanılıyor.

        Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın zengin turizm çeşitliliğine sahip olduğunu söyledi.

        Gastronomi alanında da kentin önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Uysal, bu potansiyeli tanıtabilmek amacıyla böyle bir lokanta açmaya karar verdiklerini kaydetti. Lokantanın Antalya'nın gastronomi kimliğiyle bir misyon mekan olacağına işaret eden Uysal, "Dünyanın sayılı mutfakları arasındayız, çeşitlilik, zenginlik, damak tadı bakımından ama dünyada adımız geçmiyor." dedi.

        Uysal, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin lokantayı ziyaret ederek coğrafi işaretli lezzetlerin de tadına bakabileceklerini kaydetti.

        Öte yandan gazetecilerin CHP'den Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday adaylığına ilişkin soruları da yanıtlayan Uysal, başvuruda bulunduğunu ve yetkili kurullardan gelecek kararı beklediğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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