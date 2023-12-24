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        Antalya'da bir inşaatta ceset bulundu

        Antalya'da inşaat halindeki bir binada ceset bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 21:12 Güncelleme: 24.12.2023 - 21:18
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        Antalya'da bir inşaatta ceset bulundu
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        Antalya'da inşaat halindeki bir binada ceset bulundu.

        Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'ndeki inşaat alanından koku geldiği ihbarı üzerine polis, bölgede inceleme yaptı.

        Binaya giren ekipler, ikinci katta kapalı bir odada ceset buldu.

        Uzun süre önce öldüğü tahmin edilen ve cinsiyeti belirlenemeyen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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