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        Antalya'da sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlar yapan şüpheli yakalandı

        Antalya'da sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 15:29 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:46
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        Antalya'da sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlar yapan şüpheli yakalandı
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        Antalya'da sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformu X üzerinden "@eosmk" isimli kullanıcı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Atatürk ve şehitlere hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabını inceleyerek kullanıcının O.K. olduğunu belirledi.

        Şüpheli O.K. düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı.

        Evde yapılan aramada, 2 uzun namlu silah, 2 tabanca, 2 şarjör, 6 kasatura ve muşta ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Atatürk aleyhine işlenen suçlar", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "halk arasında endişe korku ve panik yaratmak", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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