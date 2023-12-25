Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi

        Antalya'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 14:04 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre ilçelerinde suç örgütü kurarak "tefecilik", "nitelikli yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Halk arasında "çukur çetesi" olarak adlandırılan örgüte üye 48 kişi hakkında 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gözaltı kararı verildi.

        Belirlenen adreslere 404 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

        25 kişiyi mağdur ettikleri ve yaklaşık 11 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen şüphelilere ait alişveriş merkezi arazisi, kiralık kasalar, tatil sitesi, 185 taşınmaz, 208 araç, 2449 banka hesabı ve 81 şirkete Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda el konulduğu öğrenildi.

        Ekipler, gözaltı kararı verilen tüm şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde

        Benzer Haberler

        Antalya'da haşerelere karşı vektörel mücadele çalışmaları devam ediyor
        Antalya'da haşerelere karşı vektörel mücadele çalışmaları devam ediyor
        İnşaat şirketi sahibi Zehra'yı öldüren sanık: Onu öldürten dayısı Erol Bey'...
        İnşaat şirketi sahibi Zehra'yı öldüren sanık: Onu öldürten dayısı Erol Bey'...
        Antalya'da karısını bıçakla öldüren sanık hakim karşısında
        Antalya'da karısını bıçakla öldüren sanık hakim karşısında
        Antalya'da iş kadınını öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istend...
        Antalya'da iş kadınını öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istend...
        Tarihi Üçkapılar'a 'güvercin dışkısı' zararı
        Tarihi Üçkapılar'a 'güvercin dışkısı' zararı
        Fikret Öztürk Golf Turnuvası sona erdi
        Fikret Öztürk Golf Turnuvası sona erdi