Antalyaspor, Pendikspor maçına hazır

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Pendikspor mücadelesi öncesi son çalışmasını, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Antalyaspor kafilesi, tarifeli uçakla İstanbul'a gidecek.

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