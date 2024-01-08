Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya´da `Diriliş Buluşmaları´ programı düzenlendi 

        İHH ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından konferans serileri halinde organize edilen `Diriliş Buluşmaları´nın 8´incisi Filistin gündemiyle Antalya´da düzenlendi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:41 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya´da `Diriliş Buluşmaları´ programı düzenlendi 
        ABONE OL
        ABONE OL

        İHH ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından konferans serileri halinde organize edilen `Diriliş Buluşmaları´nın 8´incisi Filistin gündemiyle Antalya´da düzenlendi. 

        Kur´an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç yaptı. İsrail´in insanlık suçu işlediğini belirten Oruç, "Gazze ve Kudüs konusunda tüm Müslümanların ve tüm insanlığın sorumlulukları var" dedi. 

        "FİLİSTİN´İN KURTULUŞU, İSLAM ÜMMETİNİN SOMUT VE KARARLI ADIMLAR ATMASINA BAĞLIDIR"  

        Buluşmaya, telekonferans aracılığıyla katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail´in menfur emellerine ulaşmak için kadın, çocuk, hasta, sivil demeden insanları katlettiğini belirtti. Erbaş, "Siyonistler, işledikleri cinayetlerin ve yaptıkları soykırımın hesabını bir gün mutlaka verecekler. Filistin´in kurtuluşu, İslam ümmetinin somut ve kararlı adımlar atmasına bağlıdır" diye konuştu. 

        "ZULMÜN ENGELLENMESİ İÇİN DAHA GÜÇLÜ TEPKİLER ORTAYA KONULMALI" 

        "Kudüs bizi vahdete çağırıyor" diyen Prof. Dr. Erbaş, "İslam ümmeti bir araya gelip ortak kararlar alarak somut adımlar atmalı. Kudüs´ün etrafında bütün mümin yürekleri birleştirecek çalışmalara hız vermeliyiz. Kudüs özgür oluncaya kadar hiçbir çalışma yeterli değildir. Zulmün engellenmesi için daha güçlü ve sistematik tepkiler ortaya konulmalıdır. İnanıyorum ki, gücümüzün ve sahip olduğumuz imkânların farkına varıp kendimize güvendiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun yoktur" ifadelerini kullandı. 

        "ZİLLETTEN KURTULMAK İSTİYORSAK, GÜÇLÜ MÜMİN OLMAK DURUMUNDAYIZ" 

        Hadis-i şerifte güçlü müminin, zayıf müminden hayırlı olduğunun belirtildiğini ifade eden yazar Dr. Adem Ergül, "Dünyada izzete talipsek, zilletten kurtulmak istiyorsak, fert fert güçlü mümin olmak durumundayız. Fert fert güç biriktireceğiz, devlet devlet güç biriktireceğiz. Azlığımız değil, Allah´ın bize verdiği vazifelerdeki gevşekliğimiz bizi zillete düçar etmektedir" dedi. 

        Gazzelilerin İsrail´in zulmü karşısında onurlu bir mücadele verdiğini belirten yazar İsmail Manca, "Gazze kaybetmedi. Gazze zaferde şu anda, kaybeden sessiz kalan bizleriz" diye konuştu.  

        "GAZZE´YE SAHİP ÇIKMAK MECBURİYETİNDEYİZ" 

        Yazar Ramazan Kayan, Gazze´nin herhangi bir toprak parçası olmadığını belirterek, "Gazze, ideolojilerin, sistemlerin çöktüğü bir zaman diliminde yeni bir yaşam biçimidir, dik duruşun mekânıdır, yiğitçe direnişin adresidir. Gazze ümmetin dik duruşudur, onurudur, iradesidir, hafızasıdır. Gazze´ye sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Gazze küresel emperyalizme, küresel kötülüğe meydan okumanın adresidir. Şayet biz ümmet olarak tek yürek, tek yumruk, tek irade olabilseydik, İsrail Kudüs´ü başkent ilan edemeyecekti, Kudüs İsrail´e mezar olacaktı" ifadelerini kullandı. 

        "ZULÜMLERİN SON BULMASI İÇİN AZİM VE GAYRET GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR" 

        Yazar Nureddin Yıldız ise "Hepimiz bir acıyla kavruluyoruz. Ancak, Allah sadece üzülenleri değil, yarın için çalışanları görmek istiyordur muhakkak. Şu anda dünkü gafletle geçen günlerin faturasını ödüyoruz. Zulümlerin son bulması için, azim ve gayret göstermemiz gerekiyor" dedi.   

        "İNSANİ YARDIMLARI SÜRDÜRMELİYİZ" 

        Yazar Muhammed Emin Yıldırım da herkesin Gazze konusunda sorumlulukları olduğunu ifade ederek, "Hepimizin Gazze için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. İnsani yardımları sürdürmeliyiz" diye konuştu. 

        Program, Filistinliler için dua edilmesinin ardından sona erdi. 

        DHA-Genel - Türkiye-Antalya - DHA

        2024-01-08 11:41:10

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin meyve, sebze bahçesinin gıda kontrol merkezinde 32 bin analiz
        Türkiye'nin meyve, sebze bahçesinin gıda kontrol merkezinde 32 bin analiz
        Hayata bağlayan telefon, saat 02.00'de geldi
        Hayata bağlayan telefon, saat 02.00'de geldi
        Mahmut Var Golf Turnuvası sona erdi
        Mahmut Var Golf Turnuvası sona erdi
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Pendikspor'a konuk olacak
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Pendikspor'a konuk olacak
        Antalya'da "Diriliş Buluşmaları" etkinliği düzenlendi
        Antalya'da "Diriliş Buluşmaları" etkinliği düzenlendi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi