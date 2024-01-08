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        Antalya'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Kaşpazarı Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan pikaptaki 3 kişi ile traktörüyle yardıma giden muhtarı, jandarma ve belediye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:21 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:26
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        Antalya'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Kaşpazarı Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan pikaptaki 3 kişi ile traktörüyle yardıma giden muhtarı, jandarma ve belediye ekipleri kurtardı.

        Yoğun kar nedeniyle pikapta mahsur kalan biri mühendis 3 kişi, Doğanca Mahalle Muhtarı Zülfikar Sönmez'den yardım istedi.

        Traktörüyle yaylaya ulaşan Sönmez, mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken traktörü kara saplandı. Yetkililerden yardım istenmesi üzerine bölgeye jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Gece saatlerinde bölgeye ulaşan belediye ekipleri, iş makinesi yardımıyla yolu ulaşıma açtı. Mahsur kalan traktör ve pikap, halatlarla iş makinesine bağlanarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaklaşık 4 saat süren yol açma çalışmasıyla kurtarılan 3 kişi ile muhtarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Muhtar Sönmez, AA muhabirine, bölgede kar kalınlığının 1 buçuk metreyi geçtiğini söyledi.

        Traktörünün çukura düşmesi nedeniyle kara saplandığını ifade eden Sönmez, "Akşam saat 19.00 gibi yaylaya ulaşmıştım, sabaha karşı kurtarıldık." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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