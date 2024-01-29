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        Alanya'da kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 33 kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yayla yolunda kara saplanan araçlarında mahsur kalan 33 kişiyi, belediye ve off-road ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:45 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:04
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        Alanya'da kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 33 kişi kurtarıldı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde yayla yolunda kara saplanan araçlarında mahsur kalan 33 kişiyi, belediye ve off-road ekipleri kurtardı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ekipleri, 1500 rakımlı Gökbel Yaylası'na giden yolda bazı araçların kar nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        İlçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki bölgeye ulaşan ekipler, kar ve buzla kaplı yolda 21 araçta 33 kişinin mahsur kaldığını belirledi.

        Belediye ekipleri ve Alanya Adventure Off-Road üyelerinin ortaklaşa çalışması sonucunda araçları kurtarılan kişiler ilçe merkezine döndü.

        Öte yandan, hafta sonu etkili olan kar sonrası Alanya Taşatan grup yolu, Hacıbeleni ve Erikçiler kara yolunun bazı bölümlerinde buzlanma meydana geldi. Trafik akışının durduğu bölgeye giden belediye ekipleri, tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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