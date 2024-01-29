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        Antalyaspor Gelişim ve Kış Kampı Kemer'de başladı

        Antalyaspor Futbol Okulları Gelişim ve Kış Kampı, Kemer'in Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 09:41 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:43
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        Antalyaspor Gelişim ve Kış Kampı Kemer'de başladı
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        Antalyaspor Futbol Okulları Gelişim ve Kış Kampı, Kemer'in Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde başladı.

        Kampa Antalya merkez ve ilçelerindeki Antalyaspor Futbol Okulları'nda eğitim alan 10-14 yaş arası 350 sporcu katıldı.

        Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Okulları Sorumlusu Selin Tezel, sportif faaliyetlerin yanında çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla kampı düzenlediklerini söyledi.

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