Antalyaspor Gelişim ve Kış Kampı Kemer'de başladı

Antalyaspor Futbol Okulları Gelişim ve Kış Kampı, Kemer'in Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde başladı.

Kampa Antalya merkez ve ilçelerindeki Antalyaspor Futbol Okulları'nda eğitim alan 10-14 yaş arası 350 sporcu katıldı.

Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Okulları Sorumlusu Selin Tezel, sportif faaliyetlerin yanında çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla kampı düzenlediklerini söyledi.

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