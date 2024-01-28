Antalya'da aile sağlığı merkezinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde aile sağlığı merkezinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çamyuva Mahallesi'nde lojmanı da bulunan Bekir Okan Aile Sağlığı Merkezi'nde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

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