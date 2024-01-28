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        Antalya'da aile sağlığı merkezinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        Antalya'nın Kemer ilçesinde aile sağlığı merkezinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 21:22 Güncelleme: 28.01.2024 - 21:41
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        Antalya'da aile sağlığı merkezinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde aile sağlığı merkezinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Çamyuva Mahallesi'nde lojmanı da bulunan Bekir Okan Aile Sağlığı Merkezi'nde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

        Yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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