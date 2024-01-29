Antalya'da CHP il binasına taşlı saldırı
ANTALYA'da akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen D.G., CHP İl Başkanlığı binasına kaldırım taşı ile saldırdı. Binanın kapı camlarında kırıklar oluşurken, şüpheli gözaltına alındı.
ANTALYA'da akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen D.G., CHP İl Başkanlığı binasına kaldırım taşı ile saldırdı. Binanın kapı camlarında kırıklar oluşurken, şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 213 Sokak'ta meydana geldi. Akıl sağlığı yerinde olmadığı öne sürülen D.G., yerdeki kaldırım taşlarını CHP İl Başkanlığı'nın kapısına fırlatmaya başladı. Sesi duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, bina önünden ayrılmayan D.G.'yi yakaladı. Olay ile ilgili inceleme sürerken, binanın kapı camlarında kırıklar oluştu.
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