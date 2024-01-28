Kaş'ta dolu nedeniyle kapanan kara yolunda temizlik çalışması yapılıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde şiddetli dolu nedeniyle kapanan Kaş-Antalya D-400 kara yolunun Ağullu Mahallesi mevkisinde temizlik çalışması yapılıyor.

Kaş-Antalya D-400 kara yolu Ağullu Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli dolu nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Kara yolunda seyir halindeki sürücüler yağış dolayısıyla zorlanırken, trafik ekipleri önlem aldı.

Kaş Belediyesine bağlı ekipler de iş makineleriyle yolda temizlik çalışması başlattı.

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