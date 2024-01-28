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        Kaş'ta dolu nedeniyle kapanan kara yolunda temizlik çalışması yapılıyor

        Antalya'nın Kaş ilçesinde şiddetli dolu nedeniyle kapanan Kaş-Antalya D-400 kara yolunun Ağullu Mahallesi mevkisinde temizlik çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 20:58 Güncelleme: 28.01.2024 - 21:05
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        Kaş'ta dolu nedeniyle kapanan kara yolunda temizlik çalışması yapılıyor
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde şiddetli dolu nedeniyle kapanan Kaş-Antalya D-400 kara yolunun Ağullu Mahallesi mevkisinde temizlik çalışması yapılıyor.

        Kaş-Antalya D-400 kara yolu Ağullu Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli dolu nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

        Kara yolunda seyir halindeki sürücüler yağış dolayısıyla zorlanırken, trafik ekipleri önlem aldı.

        Kaş Belediyesine bağlı ekipler de iş makineleriyle yolda temizlik çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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