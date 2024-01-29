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        Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den kar ve fırtına alarmı! Son dakika haberleri - 29 Ocak hava durumu

        Meteoroloji'den kar ve fırtına alarmı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, kuzey Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı olacak. Yağışların; İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'de kuvvetli olması tahmin ediliyor. Diğer yandan Marmara ve kıyı Ege'de fırtına bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 07:18 Güncelleme: 29.01.2024 - 07:18
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        Meteoroloji'den kar ve fırtına alarmı! Bu iller dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Kayseri ve Niğde hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gümüşhane çevreleri, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Kısmen Güneşli

        İzmir

        Parçalı bulutlu

        Antalya

        Güneşli 12°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Bulutlu 15°

        Diyarbakır

        Karla karışık yağmurlu

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Kısmen Güneşli -2°
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        Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI UYARISI

        Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

        Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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