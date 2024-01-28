Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon:SüleymanEvcilmen

Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Micaya, Hande Korkut (Derya Çayırgan)

PTT: Merve Çepni, Mirkovic, Caffrey, Savic, Yasemin Özel, Merve Tanyel (Nehir Kurtalan, Özlem Güven, Hümay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral, Levinska, Hande Naz Sunar)

Setler: 25-18, 25-15, 25-18

Süre: 74 dakika (25, 24, 25)

ANTALYA

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