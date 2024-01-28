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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 16:27 Güncelleme: 28.01.2024 - 16:27
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:SüleymanEvcilmen

        Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

        Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Micaya, Hande Korkut (Derya Çayırgan)

        PTT: Merve Çepni, Mirkovic, Caffrey, Savic, Yasemin Özel, Merve Tanyel (Nehir Kurtalan, Özlem Güven, Hümay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral, Levinska, Hande Naz Sunar)

        Setler: 25-18, 25-15, 25-18

        Süre: 74 dakika (25, 24, 25)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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