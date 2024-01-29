KUTSO ile Beypazarı Ticaret Odası arasında kardeşlik protokolü imzalandı Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile Beypazarı Ticaret Odası arasında karşılıklı işbirliğini geliştirmek, bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımıyla hizmet kalitesini arttırmak amacıyla "kardeş oda" protokolü imzalandı.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile Beypazarı Ticaret Odası arasında karşılıklı işbirliğini geliştirmek, bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımıyla hizmet kalitesini arttırmak amacıyla "kardeş oda" protokolü imzalandı.

Beypazarı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Çelik, KUTSO'yu ziyaret etti.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, ziyarette yaptığı konuşmada, Beypazarı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetimini misafir etmekten dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını söyledi.

İki oda arasında bundan sonraki süreçte bilgi birikimi paylaşımı ve daha fazla işbirliği için kardeş oda protokolü de imzaladıklarını ifade eden Özen, "Gücümüz gücünüz, gücünüz gücümüz, felsefesiyle odamı ve Beypazarı Ticaret ve Sanayi Odası arasında iletişimi güçlendirmeyi, karşılıklı hizmet standartlarının artmasını, sosyo-kültürel faaliyetlerde de birlikte hareket ederek bölgemizde sanayi ve ticareti daha da geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Beypazarı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelik de kendilerini misafir eden Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası başkanı ve yönetimine ilgi alaka ve bilgi paylaşımları için teşekkür ettiğini dile getirdi.

Ziyarette iki oda arasında kardeş oda protokolü imzalandığını hatırlatan Çelik, "Bu protokol ile odalarımızda yürüttüğümüz faaliyetler, vermiş olduğumuz hizmetler ve uygulanacak projelerde deneyimlerimizi paylaşarak kalite ve verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Odalar arasında iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standardının artmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır. İmzalanan protokolün her iki odamıza hayırlı olsun." diye konuştu.