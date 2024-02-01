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        Rus ressam Samsonov, "Büyük Manisa Yangını"nı dev panorama eserine işliyor

        ZEHRA TEKECİ / EMİNE ZEHRA ÜNAL - Rus Devlet Sanatçısı Alexander Samsonov, 1922'de Yunan askerlerince çıkarılan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği "Büyük Manisa Yangını"nı anlatan dev bir panorama eser hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 14:45 Güncelleme: 01.02.2024 - 14:56
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        Rus ressam Samsonov, "Büyük Manisa Yangını"nı dev panorama eserine işliyor
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        ZEHRA TEKECİ / EMİNE ZEHRA ÜNAL - Rus Devlet Sanatçısı Alexander Samsonov, 1922'de Yunan askerlerince çıkarılan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği "Büyük Manisa Yangını"nı anlatan dev bir panorama eser hazırlıyor.

        Antalya'da yaşayan 64 yaşındaki Rus asıllı ressam Alexander Samsonov, dünyanın dört bir yanındaki müzeler ve özel koleksiyonlar için hazırladığı eserlerle tanınıyor.

        Yaklaşık 1,5 yıldır kentteki atölyesinde özel bir eser üzerinde çalışan Samsonov, 1922'de işgal altındaki Manisa'da Türk ordusu önünde geri çekilen Yunan askerlerince başlatılan ve 3 gün sürerek kentteki binaların yüzde 90'ının yanmasına, binlerce insanın da hayatını kaybetmesine neden olan yangını resmediyor.

        Ön kısmında yağlı boya tablosuna 3 boyutlu bir görünüm kazandıran ses ve görsel efektleri içeren diorama (gerçek veya kurgu bir olayın ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesi) çalışmasının yer aldığı eser, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşası devam eden Manisa Kurtuluş Müzesi'nde sergilenecek.

        - 7,5 metre yüksekliğinde ve 46 metre uzunluğunda

        Alexander Samsonov, AA muhabirine, Türkiye'deki ilk eserinin Anıtkabir'de yaptığı "Çanakkale Kara ve Deniz Savaşları" konulu çalışması olduğunu söyledi.

        Türkiye'de birçok başarılı esere imza attığını belirten Samsonov, "İstanbul Harbiye Müzesi'nde, Manisa'da Çanakkale Şehitleri Müzesi'nde, Özel Harekat Dairesi'nde askeri operasyonlarla ilgili çeşitli eserler hazırladım. Gaziantep Panorama 25 Aralık Müzesi'nde ise Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yağlı boya panorama çalışmalarından birini yaptım." dedi.

        - "Acıları yansıtmaya, çizmeye çalıştım"

        "Yanmış Manisa" ismini verdiği eserine ise yaklaşık 1,5 yıl önce başladığını dile getiren Samsonov, çalışmanın büyük kısmının keten tuval üzerinde yağlı boya tekniğiyle yapıldığını aktardı.

        Eser için oldukça geniş bir alanda çalıştığını dile getiren Samsonov, şöyle devam etti:

        "7,5 metre yüksekliğinde ve 46 metre uzunluğundaki keten üzerine yağlı boya çalışması hazırlıyorum. Çizim ve boyamaları tek başıma yapıyorum. Eserim savaş sonrası Manisa ve İzmir çevresindeki olayları konu ediyor. Yunan ordusuna yenilgiye uğradıktan sonra İzmir ve Ege kıyılarına doğru çekilirken yol üzerindeki yerleri yakıp yıkmaları emredilmiş. Manisa ve çevresinde büyük trajediler yaşanmış. Çeşitli kaynaklar yardımıyla 3 gün süren yangını resmettik. Bu süre içerisinde binlerce insan öldürülmüş ve şehrin yüzde 90'ı yakılıp, yıkılmış. Bu acıları yansıtmaya, çizmeye çalıştım. Buradaki en önemli amacım ziyaretçilerin alana girerken Manisa'nın o anlarını hissetmesi."

        Samsonov, eseri hazırlamadan önce uzun bir süre araştırma yaptığını ve o döneme ait tüm resmi kaynakları taradığını ifade etti.

        Dev tuvalin bir kısmında yanan evlerin, Yunan askerlerinin, yangından kaçan insanların ve hayatını kaybeden insanlarla yakınlarının resmedildiğini anlatan Samsonov, bir kısmında ise Türk askerinin Manisa'ya gelişi, kentin yeniden inşasını temsilen de Manisa Sultan Cami ile Manisa Muradiye Cami'nin yer aldığını kaydetti.

        Eserin yağlı boya kısmının rulo halinde diğer bölümlerinin de parçalar halinde taşınacağını söyleyen Rus sanatçı, Manisa Kurtuluş Müzesi'ne montaj sırasında giriş kısmındaki duvara resmin devamını çizerek eseri tamamlamayı düşündüklerini dile getirdi.

        - Haziran ayında ziyarete açılması planlanıyor

        Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yaptırılan Manisa Kurtuluş Müzesi, 1918 ile 1923 yılları arasında merkezi otoriteden bağımsız büyüyen sivil halk hareketini anlatan bir hafıza mekanı olarak tasarlandı.

        Manisa halkının Yunan işgali öncesi, esnası ve sonrasında yaşadıklarını ve verdiği kurtuluş mücadelesini anlatan eserlerin sergileneceği müze, 2 bin 519 metrekare kapalı alan 535 metrekare açık alana sahip olacak.

        Haziran ayında ziyarete açılması öngörülen müzede Alexander Samsonov'un hazırladığı "Büyük Manisa Yangını"nı anlatan eser, özel olarak hazırlanan daire şeklindeki kubbeli panoramik yapının duvarını kaplayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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