Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Bitexen Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 14:10 Güncelleme: 01.02.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Bitexen Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.

        Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

        Bu arada, AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de antrenmanı izledi.

        Teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculara başarı dileyen Tütüncü ve Çetin'e, kulüp başkanı Sinan Boztepe forma hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Alman istihbaratında soruşturma
        Alman istihbaratında soruşturma
        MSB'den F-16 açıklaması
        MSB'den F-16 açıklaması
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı hakim karşısında
        Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı hakim karşısında
        Lösemili Aleyna'nın voleybol hayali "Antalyaspor" ile gerçek oldu
        Lösemili Aleyna'nın voleybol hayali "Antalyaspor" ile gerçek oldu
        Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürm...
        Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürm...
        Golf Milli Takımı aday kadrosunun Belek'teki kampı sona erdi
        Golf Milli Takımı aday kadrosunun Belek'teki kampı sona erdi
        TGF Golf Milli Takım Aday Kampı sona erdi
        TGF Golf Milli Takım Aday Kampı sona erdi
        Tütüncü, gençlerin TEKNOFEST talebini Bakan Kacır'a iletti
        Tütüncü, gençlerin TEKNOFEST talebini Bakan Kacır'a iletti