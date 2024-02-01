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        Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı hakim karşısında

        Antalya'nın Kepez ilçesinde, eşini zincir market şubesinin içerisinde bıçaklayarak öldüren sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:30 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:30
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        Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı hakim karşısında
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde, eşini zincir market şubesinin içerisinde bıçaklayarak öldüren sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanmasına başlandı.

        Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yavlak ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen sanık, maktulle 2018'de görücü usulüyle evlendiklerini ve 2019'da bir çocukları olduğunu söyledi.

        Evlenmeden önce uyuşturucu madde kullandığını, sonrasında ise sentetik uyuşturucuya geçtiğini belirten Yavlak, evinin balkonunda bu maddeyi kullanırken eşine yakalandığını kaydetti.

        Mehmet Yavlak, eşinin uyuşturucuyu bırakması yönündeki telkinlerinin ardından ara ara tedavi olmak amacıyla AMATEM'e başvurduğunu ancak madde kullanımını bırakamadığını öne sürdü.

        Evlilikleri boyunca eşine 2 sefer şiddet uyguladığını, her seferinde eşinin evi terk ederek ailesinin yanına gittiğini anlatan Yavlak, 1 yıl kadar da uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade etti.

        Yavlak, son olaydan yaklaşık bir hafta kadar önce yine uyuşturucu kullanımından kaynaklı kavga ettiklerini, Isparta'ya ailesinin yanına giden eşini ikna ederek 2 gün kadar sonra eve gelmesini sağladığını dile getirdi.

        Olaydan önceki gece uyuşturucu kullanımından, sabah ise market önünde otomobilin anahtarını vermek istememesi nedeniyle eşiyle tartıştıklarını iddia eden sanık, daha sonra iş yerine gittiğini belirtti.

        Eşine boşanmak istediğine yönelik mesajlar attığını, onun da "Çocuğumuzu sana göstermem." diye yanıtlar verdiğini savunan sanık, adliyeye giderek boşanma dilekçesi verdiğini, bunu da cep telefonu uygulamasıyla eşine attığını ileri sürdü.

        Sanık, daha sonra alkol alıp uyuşturucu kullandığını ve konuşmak amacıyla eşinin çalıştığı markete gittiğini iddia etti.

        Yavlak, "AMATEM'e bağlı 7-8 yıllık bir bağımlılık öyküm var. Yüksek miktarda uyuşturucu aldığım için kendimi kaybetmişim. Olay anını hatırlamıyorum. Öğrenince kendime şaşırdım, çok kötü oldum. İntiharı bile düşündüm. Arabayla gitmişim arabayı bırakıp yürüyerek kaçmışım. Bana polisler söyledi. Bunları hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Kimseye zarar verecek bir insan değildim." dedi.

        Tanık olarak dinlenen marketin müdürü Okan Ö. ise haber verilmesi üzerine geldiği mağazaya girdiğinde, giriş kapısının kırık olduğunu ve her tarafta kan olduğunu gördüğünü söyledi.

        Merdivenlerden aşağı indiğinde, mağazanın deposundaki tuvalet kapısının kırık olduğunu anlatan Okan Ö, "Tuvalete kafamı yönelttim, baktığımda Sümeyye Yavlak'ın hareketsiz kanlı bir şekilde yattığını gördüm. Arkamdan Yunus polisleri olay yerine intikal etti." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Antalya'nın Kepez ilçesinde 21 Ağustos 2023'te zincir markette çalışan Sümeyye Yavlak (26), iş yerine gelen eşi Mehmet Yavlak ile tartışmıştı. Eşinin bıçakla kovalaması üzerine Sümeyye Yavlak, kendisini marketin deposuna kilitlemişti. Kapıyı kırarak içeri giren ve eşini bıçaklayan Mehmet Yavlak kaçmıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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