Antalya'da güvenlik kamerası sayesinde yakalanan hırsız tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dükkandan 2 cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avsallar Mahallesi'nde cep telefonu satılan dükkandaki hırsızlık olayının ardından çalışma yaptı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, dükkandan iki cep telefonunu çalan şüphelinin A.G. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, dükkana gelen A.G'nin, bir süre rafları inceledikten sonra iş yeri sahibinin dışarıya çıkmasını fırsat bilerek raftaki 2 telefonu alarak uzaklaşması yer aldı.