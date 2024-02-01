Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da güvenlik kamerası sayesinde yakalanan hırsız tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde dükkandan 2 cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 14:48 Güncelleme: 01.02.2024 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da güvenlik kamerası sayesinde yakalanan hırsız tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde dükkandan 2 cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avsallar Mahallesi'nde cep telefonu satılan dükkandaki hırsızlık olayının ardından çalışma yaptı.

        İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, dükkandan iki cep telefonunu çalan şüphelinin A.G. olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, dükkana gelen A.G'nin, bir süre rafları inceledikten sonra iş yeri sahibinin dışarıya çıkmasını fırsat bilerek raftaki 2 telefonu alarak uzaklaşması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Alman istihbaratında soruşturma
        Alman istihbaratında soruşturma
        MSB'den F-16 açıklaması
        MSB'den F-16 açıklaması
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Rus ressam Samsonov, "Büyük Manisa Yangını"nı dev panorama eserine işliyor
        Rus ressam Samsonov, "Büyük Manisa Yangını"nı dev panorama eserine işliyor
        Eşini kalbinden bıçaklayıp öldüren sanık olayı hatırlamadığını öne sürdü
        Eşini kalbinden bıçaklayıp öldüren sanık olayı hatırlamadığını öne sürdü
        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
        Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı hakim karşısında
        Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı hakim karşısında
        Lösemili Aleyna'nın voleybol hayali "Antalyaspor" ile gerçek oldu
        Lösemili Aleyna'nın voleybol hayali "Antalyaspor" ile gerçek oldu