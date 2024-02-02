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        Serik'te jandarma ve polisin 2023'teki çalışmaları paylaşıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, geçen sene çok sayıda çalışma gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:59 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:02
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        Serik'te jandarma ve polisin 2023'teki çalışmaları paylaşıldı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, geçen sene çok sayıda çalışma gerçekleştirdi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2023'te bin 219 olaya müdahale etti.

        İlçede 68 kişiye uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından işlem yapan ekipler, operasyonlarda 5 bin 150 paket kaçak sigara, 26 ruhsatsız tabanca ve 26 şarjör ele geçirdi.

        Toplam 50 bin 170 sürücünün sorgulamasını yapan ekipler, kurallara uymayanlara 2 milyon 440 bin 919 lira para cezası uyguladı. Çeşitli suçlardan aranan 392 kişiyi yakalayan ekipler, KADES uygulamasına yapılan 85 ihbara anında müdahale etti.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise geçen sene 194 bin 103 kişinin GBT kontrolünü yaparak, çeşitli suçlardan aranan 768 kişiyi yakaladı, bunlardan 227'si tutuklandı.

        Operasyonda 53 tabanca, 105 tüfek ve 9 kuru sıkı tabanca ele geçiren ekipler, 87 bin 841 araç ve sürücülerin sorgulamasını yaparak, 13 bin 428 araca 31 milyon 767 bin 669 lira para cezası uyguladı.

        Polis ekipleri, 111 çalıntı motosiklet ve 50 çalıntı otomobil ele geçirdi, 451 kişiye uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından işlem yaptı. Kumar oynandığı tespit edilen 2 iş yerinde 10 kişiye işlem yapılarak, kumar oynatılan 2 bin 500 liraya el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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