Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da evinde çıkan yangında yaralanan kadın komşularınca kurtarıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, yangın çıkan evinden komşularınca yaralı olarak kurtarılan kadın hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 15:18 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da evinde çıkan yangında yaralanan kadın komşularınca kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya’nın Serik ilçesinde, yangın çıkan evinden komşularınca yaralı olarak kurtarılan kadın hastanede tedavi altına alındı.

        Alacami Mahallesi'nde Zeki Öz'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın dolayısıyla olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Zeki Öz'ün eşi Rebiş Öz (75), komşularının yardımıyla evden çıkarıldı.

        Dumandan da etkilendiği belirlenen Öz, gelen sağlık görevlilerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Evdeki tüpün parlamasıyla yayılan alevler ise itfaiye ekiplerinin çabalarıyla söndürüldü.

        Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

        Zeki Öz, gazetecilere, kendisinin serada çalıştığını, yangın sırasında eşinin evde yalnız olduğunu söyledi.

        Evin tamamen yandığını belirten Öz, eşinin genel sağlık durumunun iyi olduğunu anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
        Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
        Boya ve parfüm fabrikasında yangın!
        Boya ve parfüm fabrikasında yangın!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        The Crown'ın kıyafet ve aksesuarları açık artırmada
        The Crown'ın kıyafet ve aksesuarları açık artırmada
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Tütüncü, Alanya'da esnaf ziyaretinde bulundu
        Tütüncü, Alanya'da esnaf ziyaretinde bulundu
        Alanya'da park halindeki otomobile çarpan araçtaki 1 kişi öldü
        Alanya'da park halindeki otomobile çarpan araçtaki 1 kişi öldü
        Alanya'da çıkan yangında 4 iş yeri ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi
        Alanya'da çıkan yangında 4 iş yeri ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi
        Antalya'da motosiklet sürücülerine kask kullanımının önemi anlatıldı
        Antalya'da motosiklet sürücülerine kask kullanımının önemi anlatıldı
        Bakan Işıkhan: Emeklilerin fark ödemeleri 6-7 Şubat´ta (2)- Yeniden
        Bakan Işıkhan: Emeklilerin fark ödemeleri 6-7 Şubat´ta (2)- Yeniden
        Bakan Işıkhan, SGK ve İŞKUR İl Müdürleri İstişare Toplantısı'nda konuştu:
        Bakan Işıkhan, SGK ve İŞKUR İl Müdürleri İstişare Toplantısı'nda konuştu: