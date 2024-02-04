Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Celal T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Özkan S. (16) yaralandı.

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