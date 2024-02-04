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        Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 04.02.2024 - 16:03
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        Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Celal T'nin (18) kullandığı 07 YBJ 17 plakalı motosiklet, Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 YFN 24 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü Celal T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Özkan S. (16) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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