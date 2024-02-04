Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Celal T'nin (18) kullandığı 07 YBJ 17 plakalı motosiklet, Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 YFN 24 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Celal T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Özkan S. (16) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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