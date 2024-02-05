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        Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü, Muratpaşalılarla buluştu

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Muratpaşa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:37 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:37
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        Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü, Muratpaşalılarla buluştu
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        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Muratpaşa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Korkuteli'nden Gazipaşa'ya, Alanya'dan Konyaaltın'a kadar Antalya'nın dört bir köşesini gezen Tütüncü, Kapalı Yol, Fener ve Düden Şelalesi yürüyüş yollarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

        Yol üzerindeki simit satış tezgahından tüm simitleri alan Tütüncü, hem çocuklara hem de hemşehrilerine simit ikram etti.

        Vatandaşlarla sohbet eden Tütüncü, hayata geçireceği projeler hakkında da bilgi verdi.

        Sokak müziği yapan gençlere alkışlarla tempo tutan ve onlarla şarkı söyleyen Tütüncü, gençleri yeteneklerinden dolayı da tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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