Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü, Muratpaşalılarla buluştu
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Muratpaşa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Muratpaşa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Korkuteli'nden Gazipaşa'ya, Alanya'dan Konyaaltın'a kadar Antalya'nın dört bir köşesini gezen Tütüncü, Kapalı Yol, Fener ve Düden Şelalesi yürüyüş yollarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu.
Yol üzerindeki simit satış tezgahından tüm simitleri alan Tütüncü, hem çocuklara hem de hemşehrilerine simit ikram etti.
Vatandaşlarla sohbet eden Tütüncü, hayata geçireceği projeler hakkında da bilgi verdi.
Sokak müziği yapan gençlere alkışlarla tempo tutan ve onlarla şarkı söyleyen Tütüncü, gençleri yeteneklerinden dolayı da tebrik etti.
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