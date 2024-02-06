30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, Antalya'da açıldı

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından Anadolu Aşçılar Federasyonu işbirliğinde organize edilen 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Food Product) Antalya'da başladı.

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, 200'ün üzerinde firma, yaklaşık 400 markayla katıldı. 50 ülkeden profesyonel ziyaretçileri, yerli üreticilerle buluşturan fuarda gıda üzerindeki yenilikler, yeni lezzetler tanıtıldı.

Anadolu Aşçılar Federasyonu Başkanı Tamer Özkan, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, aşçılar olarak kabuk değiştirdiklerini artık standart üstü organizasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şeflere Avrupa'ya açılmaları yönünde çağrıda bulunan Özkan, bun yaptıkları takdirde gastronomiyi daha ileriye taşıyabileceklerini dile getirdi.

Üretici firmalara da marka olmalarını öneren Özkan, şöyle konuştu:

"Eğer ürünleriniz marka olmazsa şeflerin marka olması bir şey ifade etmiyor. Ürünleriniz marka olacak. Ürün marka olmazsa siz marka olamazsınız, gastronomi de marka olamaz. İtalya'da eğer makarna marka olmasaydı şefleri marka olamazdı, 100 gram un, bir yumurtayla dünyayı ele geçirdiler. Onun için marka olmamız gerekiyor, marka şefler yaratmamız, marka ürünler yapmamız gerekiyor. Coğrafi ürünleri alıp kitaplara basarak değil hayata geçirip onları marka yapmamız gerekiyor. Biz şefler olarak coğrafi işaretli tüm ürünlerimizi dünyaya tanıtmak, onları marka haline getirmek ve Türk gastronomisini yükseltmek için emrinizdeyiz."

- Yiyecek ve içecek alanındaki yeni trendler sergileniyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Kahramanmaraş merkezli depremin acılarının asla unutulamayacağını belirtti.

Hayatın acısıyla tatlısıyla sürdüğünü ifade eden Palandöken, bugün de Antalya'da ülkenin tanıtımına, ekonomisine katkı sunacak bir fuarın açılışını yaptıklarını kaydetti.

Gıdanın son derece önemli olduğuna dikkati çeken Palandöken, fuarda sektördeki yenilikleri, yeni lezzetleri, israfı önleyecek tedbirleri gördüğünü bildirdi.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ise fuarla sektör profesyonellerini bir araya getirerek yeni sezon öncesi hazırlıkları yapma ve yeni ihracat kapılarını açma imkanı sunduklarını söyledi.

Fuarın ortaklarından Alman Koelnmesse Ticaret Fuarı Yönetim Kurulu Başkanı Bastian Mingers ise yiyecek ve içecek sektöründe firmaları bir araya getirerek yenilikleri ve iş fırsatlarını değerlendirmelerine teşvik ettiklerini söyledi.

Gelişen gıda endüstri trendlerini keşfetmenin hem firmalara hem de sektöre fayda sağlayacağını anlatan Mingers, "ANFAŞ Food Product ile ortaklığımızı Türkiye pazarına girmek, sinerji ve yeni ivmeler yaratmak için harika bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

Fuarın açılışında Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla katılımcılara siyah kurdele dağıtıldı.

Yiyecek ve içecek alanında farklı lezzetlerin, yeni üretim metotlarının sergilendiği fuar 9 Şubat'a kadar devam edecek.