Antalya'da asker eğlencesinde havaya ateş açılması sonucu bir zabıta ağır yaralandı

Olay yerinde yapılan incelemede zabıtayı yaralayan merminin bir araca da isabet ettiği tespit edildi.

Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve sağlık durumu ağır olan Karadayı, buradaki müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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