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        Antalya'da asker eğlencesinde havaya ateş açılması sonucu bir zabıta ağır yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde asker eğlencesinde havaya ateş açılması sonucu bir zabıta memuru ağır yaralandı, zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:36 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:36
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        Antalya'da asker eğlencesinde havaya ateş açılması sonucu bir zabıta ağır yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde asker eğlencesinde havaya ateş açılması sonucu bir zabıta memuru ağır yaralandı, zanlı gözaltına alındı.

        Eskiyörük Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde A.Y, tabancayla havaya ateş açtı. Mermilerden birinin isabet ettiği alanda bulunan Serik Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Abdullah Karadayı yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve sağlık durumu ağır olan Karadayı, buradaki müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Havaya ateş eden A.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Olay yerinde yapılan incelemede zabıtayı yaralayan merminin bir araca da isabet ettiği tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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