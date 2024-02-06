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        Kemer'in nüfusu 50 bine yaklaştı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Antalya'nın Kemer ilçesinin nüfusu 49 bin 695 kişi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:22 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:26
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        Kemer'in nüfusu 50 bine yaklaştı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Antalya'nın Kemer ilçesinin nüfusu 49 bin 695 kişi oldu.

        TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesinin nüfusu 31 Aralık 2023 itibarıyla 49 bin 695 kişi olarak gerçekleşti. İlçenin fazla nüfusa sahip mahallesi ise 12 bin 33 ile Arslanbucak olurken, en az nüfusa sahip mahallesi de 165 kişi ile Ovacık oldu.

        Kemer'in toplam nüfusu 25 bin 868 erkek ve 23 bin 827 kadından oluşuyor. Arslanbucak 6 bin 164, Göynük 4 bin 59, Kuzdere 3 bin 261, Çamyuva 3 bin 101, Merkez 2 bin 522, Beldibi bin 870, Yeni Mahalle bin 726, Tekirova bin 521, Ulupınar 644, Kiriş 599, Beycik 304, Ovacık ise 97 erkek nüfusa sahip.

        Arslanbucak 5 bin 869, Göynük 3 bin 768, Kuzdere 3 bin 58, Çamyuva 2 bin 833, Merkez 2 bin 263, Beldibi bin 671, Yeni Mahalle bin 473, Tekirova bin 439, Ulupınar 572, Kiriş 533, Beycik 280, Ovacık'ta ise 68 kadın nüfusu yer alıyor.

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