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        Asker eğlencesinde maganda mermisiyle yaralandı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde asker eğlencesine katılan A.Y.'nin tabancasıyla rastgele ateş etmesi sonucu karnına mermi isabet eden zabıta Abdullah Karadayı, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:10
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        Asker eğlencesinde maganda mermisiyle yaralandı
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde asker eğlencesine katılan A.Y.'nin tabancasıyla rastgele ateş etmesi sonucu karnına mermi isabet eden zabıta Abdullah Karadayı, yaralandı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Eskiyörük Mahallesi'ndeki düğün, nişan, eğlencelerin düzenlendiği üzeri kapalı alanda meydana geldi. Alandaki asker eğlencesine katılan A.Y., arkadaşlarıyla oynarken tabanca ile rastgele ateş etti. Bu sırada mermi, oynayanları izleyen Abdullah Karadayı'ya isabet etti. A.Y.'nin 20 metre ilerisinde yer alan Karadayı'nın yaralandığını fark edenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Karadayı, Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karın boşluğundan yaralanan ve akciğerinde kanama meydana gelen Karadayı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Serik Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Karadayı'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, Karadayı'yı yaralayan merminin sonrasında da bir araca isabet ettiği belirlendi. Asker eğlencesine katılanların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, olaydan önce A.Y.'nin pistte oynayanların yanından geçtiği anlar yer aldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.Y. ifadesinde; art niyeti olmadığı ve eğlence sırasında rastgele ateş ettiğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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