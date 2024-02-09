Antalya'da "güvenli okullar" projesi kapsamında seminer düzenlendi

Antalya'da polis sorumluluk bölgesindeki okullara "güvenli okullar" projesi kapsamında seminer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Muratpaşa Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrenciler okulların daha güvenli hale getirilmesi amacıyla bilgilendirildi.

Seminerde, Siber Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli uzman personeller, çocuk hakları, okullarda şiddet, çocuk istismarı ve istismarın önlenmesi, trafik kuralları ve ilkyardım, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, internet ortamında çocukların korunması ve sosyal medya kullanımı konularından bilgiler verdi.

Seminere yaklaşık 300 kişinin katıldığı kaydedildi.