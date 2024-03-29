"Hamburg" lüks yolcu gemisi, Antalya Limanı'na demirledi

Bahama bayraklı kruvaziyer "Hamburg", 310 yolcusu ve 170 mürettebatıyla Antalya'ya geldi.

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya Limanı, sezonun ilk kruvaziyer gemisini ağırladı.

Bahama bayraklı 144 metre uzunluğunda, 15 bin 67 gros ton ağırlığındaki Hamburg lüks yolcu gemisi, 310 yolcusu ve 170 tayfasıyla limana demirledi.

Gemiden inen yolcular Antalya'nın turistik ve tarihi yerlerini gezerek alışveriş yaptı.

QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, sezonun ilk gemisini ağırladıklarını dile getirdi.

Kruvaziyer turizminin ülke ekonomisi için oldukça önemli olduğunu belirten Sert, şunları kaydetti:

"Kruvaziyer turizmi, turistik deneyimleri geliştirir, farklı kültürleri tanıtır ve yerel ekonomiye büyük katkıda bulunulmasını sağlar. Kruvaziyer yolcuları, gemilerden inip limanları ziyaret ettiklerinde yerel ekonomiye ciddi katkıda bulunurlar. Turistler, ülkemizin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını yakından deneyimler. QTerminals Antalya olarak kapasitemiz, güvenlik önlemlerimiz ve lojistik ağlarımızla sektörün en iyi hizmet veren limanlarından biriyiz. Kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet ilkelerimizle bölgenin dünya ticaretine ve turizme açılan kapısı olarak müşterilerimize yüksek standartlarda hizmet sunuyoruz."