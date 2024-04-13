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        Antalya'da otomobil otoyoldaki bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin otoyoldaki bariyerlere çarpması sonucu biri bebek iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 19:33 Güncelleme: 13.04.2024 - 19:33
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        Antalya'da otomobil otoyoldaki bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin otoyoldaki bariyerlere çarpması sonucu biri bebek iki kişi yaralandı.

        Doğan Çankaya'nın kullandığı 41 AEC 884 plakalı otomobil, Manavgat-Akseki kara yolu Taşkesiği mevkisinde otoyoldaki bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Mahide Efsane (29) ve Deniz Aras Çankaya (1) yaralandı.

        Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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