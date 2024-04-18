Antalya Devlet Opera ve Balesi çocuk operası "Rapunzel"i sahneledi

Eser, 23 Nisan Salı saat 14.00'te ve 25 Nisan Perşembe saat 11.00'de de sahnelenecek.

Dünya çapında tanınan ve sevilen masallardan biri olan Rapunzel, Ahmet Sait Karabulut'un özel olarak bestelediği opera formatında sahneye konuldu.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, minikleri masallar dünyasında yolculuğa çıkaran "Rapunzel" operasının prömiyeri, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

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