Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis kararı ile aranan bir zanlı tutuklandı
Antalya'da düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis kararı nedeniyle aranan bir zanlı tutuklandı.
Antalya'da düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis kararı nedeniyle aranan bir zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.
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