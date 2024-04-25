Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Otizmli çocuklar aldıkları eğitimin yanı sıra hayvan sevgisiyle de sosyalleşiyor

        EMİNE ZEHRA ÜNAL - Antalya'ın Aksu ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen merkezde, otizmli bireyler hayvanlarla bir arada eğitim alarak hayata umutla tutunmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 11:08 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otizmli çocuklar aldıkları eğitimin yanı sıra hayvan sevgisiyle de sosyalleşiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMİNE ZEHRA ÜNAL - Antalya'ın Aksu ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen merkezde, otizmli bireyler hayvanlarla bir arada eğitim alarak hayata umutla tutunmaya çalışıyor.

        İlçede atıl halde bulunan köy okulu, 22 yaşında ağır otizmli birey annesi Demet Çileli öncülüğünde ve hayırseverlerin desteğiyle restore edilerek Şahin Harun Kırbıyık Otizm Kurs Merkezi adıyla 2020'de otizmli çocukların faydalanması amacıyla hizmete açıldı.

        35 otizmli çocuğa hizmet verilen merkezde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitmenler, çeşitli eğitimlerle ve hayvan sevgisiyle otizmli bireyleri topluma kazandırmaya çalışıyor.

        Otizmliler, aileleriyle merkeze gelerek kendi ihtiyaçlarına göre özel olarak düzenlenmiş programlarda spor, müzik, resim, takı tasarımı, el sanatları gibi eğitimlerle kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

        El sanatları dersine giren otizmli bireyler, geri dönüşüm atölyesinde aldıkları eğitimle evde kullanılmayan atık malzemelerden anahtarlık, kumbara, pano, tabak, maket ve duvar saati gibi objeler yapıyor.

        Çocuklar, eğitimlerin yanı sıra merkezin bahçesindeki eşek, kedi, ördek, tavuk ve köpeklerle de gün içinde vakit geçiriyor.

        - "Amacımız, bu eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlamak"

        Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli, AA muhabirine, ağır otizmli çocuğuyla yaşadıkları sürecin kendilerini böyle bir merkezi kurmaya sevk ettiğini söyledi.

        Merkezde 3 yıldır aktif olarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Çileli, "Otizmli çocuklarımız ihtiyaçlarına göre özel olarak düzenlenmiş programlarla haftanın 5 günü 8 saat boyunca yoğun eğitim alıyor. Kepez Belediyesi ücretsiz servis imkanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı spor antrenörlerimizi sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Kurumundan da 13 öğretmen geliyor. Amacımız, Antalya başta olmak üzere tüm illerde bu eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlamak. Şu anda otizmli 35 öğrencimiz var. Kapasitemizi yükseltmek için yeni girişimlerde bulunacağız." dedi.

        Çileli, merkezin bahçesindeki hayvanların çocukların gelişimine olumlu etkilerinin olduğunu gözlemlediklerini vurguladı.

        - Otizmli bireyler atık maddeleri dönüştürüyor

        Eğitmen Sermin Şarlak Deniz ise el sanatları eğitiminde atık maddeleri dönüştürerek bireylerin hem el becerilerini geliştirdiklerini hem de ekonomiye katkı sağladıklarını anlattı.

        Deniz, gazoz kapakları, pet şişeler, mutfak eşyaları gibi ürünleri aksesuar ve ev eşyaları haline getirdiklerini kaydetti.

        Eğitimlere katılan otizmli 14 yaşındaki Batuhan Pakel de geri dönüşüm atölyesinde gazoz kapaklarından ağaçlar yaptığını, cam, pet şişe ve plastikleri geri dönüştürerek eserler ürettiklerini dile getirdi.

        Pakel, merkezdeki evcil hayvanları çok sevdiklerini ve onlarla zaman geçirince mutlu olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Bahşiş personelin hakkı
        Bahşiş personelin hakkı
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor

        Benzer Haberler

        CHP Kemer İlçe Başkanı Adem Barış istifa etti
        CHP Kemer İlçe Başkanı Adem Barış istifa etti
        MHP Antalya Milletvekili Başkan, Türkiye'nin maden ve petrol çalışmalarını...
        MHP Antalya Milletvekili Başkan, Türkiye'nin maden ve petrol çalışmalarını...
        255 kuşun tedavisini yapıp, doğaya geri döndürdü
        255 kuşun tedavisini yapıp, doğaya geri döndürdü
        Yapay resiflerde 'istilacı tür' endişesi
        Yapay resiflerde 'istilacı tür' endişesi
        Antalya'da derede erkek cesedi bulundu
        Antalya'da derede erkek cesedi bulundu
        Antalya'da seyir halindeki midibüste çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da seyir halindeki midibüste çıkan yangın söndürüldü