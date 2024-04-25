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        Antalya 2 gündür toz bulutu altında

        KUZEY Afrika üzerinden gelen toz nedeniyle Antalya 2 gündür toz tabakası altında.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 11:49 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:55
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        Antalya 2 gündür toz bulutu altında
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        KUZEY Afrika üzerinden gelen toz nedeniyle Antalya 2 gündür toz tabakası altında. Gün içinde beklenen yağmurla toz tabakasının kısmen azalması bekleniyor.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün beklendiğini duyurduğu ve 2 gündür Antalya'da etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi. Kuzey Afrika üzerinden gelen toz tabakası kentin üstünü kapladı. Toz tabakası nedeniyle kentin siluetini oluşturan Beydağları görünmez hale geldi. Meteoroloji verilerine göre kentte yüzey toz konsantrasyonu 110 mikrogram/ metreküp ile 'hassas' seviyesini koruyor.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıya göre toz taşınımının aynı seviyede akşama kadar, yarın ise etkisini azaltarak devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan gün içerisinde beklenen yağmurla birlikte toz tabakasının kısmen azalması bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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