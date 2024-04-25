Antalya'da düzenlenen 16. Ulusal Endoüroloji Kongresi başladı

Endoüroloji Derneği tarafından Antalya'da 16'ncısı düzenlenen "Ulusal Endoüroloji Kongresi"nde bilim insanları, güncel onkolojik tedavi yöntemlerini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongreye, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 500 bilim insanı, yurt dışından akademisyenlerle asistanlar katıldı. Endoürolojinin alanını kapsayan onkolojik ameliyatlar, kapalı yöntemlerle yapılan iyi huylu prostat büyümesi ameliyatları başta olmak üzere güncel tedavi yöntemleri ele alındı.

Kongrede, Türkiye'de yeni uygulanmaya başlanan ameliyatsız prostat tedavisinin canlı cerrahisi gerçekleştirilecek. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ameliyathanesinde üroloji doktorlarının yapacağı operasyonlar, otelde devam eden bilimsel kongrenin sürdüğü salonlardan izlenebilecek. Canlı cerrahiye katılacak yabancı bilim insanları, Türk doktorlardan operasyonun eğitimini alacak. Endoüroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, AA muhabirine, 1988'de kurulan derneklerinin önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ulusal Endoüroloji Kongresinin önemine işaret eden Atış, şunları kaydetti: "500'den fazla bilim insanımız katıldı. Türk Cumhuriyetlerinden, Avrupa'dan yabancı katılımcılarımız var. Endoürolojinin alanını kapsayan onkolojik ameliyatlar, iyi huylu prostat büyümesi, taş ameliyatları başta olmak üzere güncel tedavi yöntemlerini ele alıyoruz. Kongre kapsamında beş canlı ameliyat gerçekleştirilecek. Çok az anesteziyle yapılan prostat büyümesi ameliyatı, güncel teknolojinin kullanıldığı taş ameliyatlarımız olacak. Yurt dışında oldukça tecrübe sahibi bir ülkeyiz. Yabancı katılımcılarımıza bunu sunacağız."

- "Eskiden bu işlemleri öğrenmek için yurt dışına gidiyorduk" Derneğin yönetim kurulu üyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet Yavaşcaoğlu da verdikleri eğitimler sayesinde Türkiye'nin her köşesinde kapalı yöntemle tümör ameliyatlarının yapılabildiğini söyledi. Kongrenin önemine işaret eden Yavaşcaoğlu, eğitim verdikleri öğrencilerinin başka illerde başarılı operasyonlar yapmasından mutluluk duyduğunu vurguladı. Türkiye'de kapalı yöntemle yapılan operasyonları öğrenmenin zor olduğunu bildiren Yavaşcaoğlu, "Öğrendikten sonra uygulaması çok kolay yöntemler ve yaygınlaşması için ne gerekiyorsa yapacağız. Sabırla çalışmanız, kendinizi yetiştirmeniz gerekiyor. Bu işleri öğrenmek için yurt dışına gitmek gerekmiyor, bu çok güzel bir haber. 90'lı yıllarda kapalı ameliyatları görmek için yurt dışına giderdik ama şimdi istediğin her türlü ameliyatı birçok hastanede eğitim şeklinde verebilirsiniz." dedi.