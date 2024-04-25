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        Antalya'da "Çocuk Hakları ve Refahı Sempozyumu" başladı

        Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğince düzenlenen "Çocuk Hakları ve Refahı Sempozyumu" Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 18:32 Güncelleme: 25.04.2024 - 18:32
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        Antalya'da "Çocuk Hakları ve Refahı Sempozyumu" başladı
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        Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğince düzenlenen "Çocuk Hakları ve Refahı Sempozyumu" Antalya'da başladı.

        Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğindeki sempozyumun açılış töreni, Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, burada yaptığı konuşmada, çocuk hakları konusunda olumlu yönde gelişme sağlandığını ve öneminin daha iyi anlaşılmaya başlandığını söyledi.

        Çocuk hakları konusundaki çalışmalara değinen Toker, "Bu konudaki farkındalığın ve bilincin artırılmasına yönelik her çalışmayı çok değerli buluyorum.Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyumun da çocuk hakları konusundaki çalışmalara çok olumlu katkılar sağlayacağına tüm kalbimle inanıyorum." diye konuştu.

        Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şube Başkanı Fulya Sarvan ise "Çocuk Hakları ve Refahı Projesi'yle çocuk haklarını, refahını tehdit eden konuları akademisyenlerin ve sivil toplum örgütlerinin bilimsel raporlar ve saha çalışmalarıyla ele almalarını, bu süreçte üretilen bilgilerle toplumsal farkındalığın artmasını, proje paydaşı kurum ve kuruluşların çözümler için birlikte hareket etmelerini sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu "Çocuk Hakları" alanında konferans verdi.

        İki gün sürecek sempozyuma çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri konuşmacı olarak katılacak.

        Sempozyumda çocuk yoksulluğu ve çocuk işçiliği, çocuk hakları ve refahına çok yönlü yaklaşımlar, eğitim sorunları, bağımlılık sorunları, ruh ve beden sağlığı, ihmal ve istismar, cinsel istismar ve akran zorbalığı sorunları uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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