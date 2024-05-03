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        Antalya'da yabancı uyruklu kadın, evinde ölü bulundu

        Antalya'da yaşayan Pakistanlı kadın, evinde boynundan ve kolundan bıçaklanmış halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 02:16 Güncelleme: 03.05.2024 - 02:16
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        Antalya'da yabancı uyruklu kadın, evinde ölü bulundu
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        Antalya'da yaşayan Pakistanlı kadın, evinde boynundan ve kolundan bıçaklanmış halde ölü bulundu.

        Pakistanlı A.A.Q (30), Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'ndeki evine geldiğinde birlikte yaşadığı annesi Ashfaq Ahmad Qureshi'nin (59), mutfakta boynundan ve kolundan bıçaklanmış halde yerde hareketsiz yattığını gördü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadının oğlu A.A.Q'yu gözaltına aldı.

        Pakistanlı anne ve oğlunun 8 Nisan'da Ahatlı Mahallesi'ndeki apartmana taşındıkları ve A.A.Q'nun İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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