Antalya'da yapımı devam eden "İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi" gün sayıyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteğiyle inşaatına başladıkları İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi'nde yapay organ, yapay doku, hayvandan insana organ nakli ve kanser aşısı gibi konularda çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Özkan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile sağlık alanındaki bilimsel çalışmaları üst düzeye çıkaracak İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi inşaatını gezdi.

Merkezi ağustos ayında açmayı planladıklarını belirten Özkan, "İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi'nde ülkemiz için çok stratejik alanlarda çalışmalar yürütülecek. Biz bunu salgın sürecinde gördük. Maalesef Filistin’de de görüyoruz. Yurt dışından ülkeye ilaç giriş çıkışı, cihaz giriş çıkışı olmadığı zaman büyük zorluk yaşanıyor. Ayrıca normal zamanlar için de yurt dışına giden bir para kaybı oluyor. Bunun için siz kendi kendinize bunları üretmek durumundasınız. Bu anlamda bilimde öncülük yapanlar her zaman kazanıyorlar. Biz bu motto ile yola çıktık. Yapay organ ve organ naklinde ilaçsız immünoterapiler nasıl olur, bununla ilgili modeller ortaya koymak adına bir kompleks oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, sağlık hizmeti anlamında dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi olduğuna dikkati çeken Özkan, bilimde çok hızlı bir gelişim yaşandığını vurguladı. - "Bilime gönül vermiş tüm bilim insanlarına bu merkezin kapısı açık" TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın projeyi çok beğendiğini aktaran Özkan, "Bu anlamda burada altyapıyı oluşturmak çok kıymetli. Daha sonra aşı çalışmaları çok kıymetli olacak. O altyapıyı öncelikle yapmayı planladık. Üniversitemizde bu çalışmalarımız kapsamında bir anti interlökin-6 ilacımızı da geliştirmiştik. O da yine bu projeyle oluşan bir süreçti. Tamamlandıktan sonra da ben buradan çok ümitliyim. Ama burada önemli olan bilime gönül vermiş bilim insanlarını burada toplayabilmek. Bunu sadece Akdeniz Üniversitesi için demiyorum. Türkiye’nin her yerinden ve dünyanın her yerinden bilime gönül vermiş tüm bilim insanlarına bu merkezin kapısı açık." değerlendirmesinde bulundu.

Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlara gerek olmadan organ nakli yapılmasıyla ilgili çalışmaları bulunduğunu kaydeden Özkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Daha yolun başındayız ama bilim böyledir. Bu anlamda atılan ilk adımlar daha büyük adımların habercisidir. Akdeniz Üniversitesi, daha önce bilim kurgu filmlerine konu olan yüz nakli, kol nakli ve rahim nakli gibi operasyonlara imza attı. Açılacak merkezle yapay organ, yapay doku, hayvandan insana organ nakli, kanser aşısı gibi daha önce bilim kurgu filmlerinin konusu olan gelişmeler gerçek olabilecek. Çünkü organ nakillerinde ya bir canlıdan ya da kadavradan alıyorsunuz. Yaptığımız yüz nakli ile 'Face Off' filmi gerçeğe dönüşmüştü. Muhtemelen yapay organ, yapay doku, hayvandan insana organ nakli, kanser aşısı da bir gün gerçek olacak. Tabii ki ilk adımlar her zaman çok zordur. Bunlar küçük ama çok önemli adımlar. O adımların üzerine başkaları başka basamaklar koyacak."