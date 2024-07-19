Antalya'da sıcak hava bunalttı

Mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyreden sıcak havanın, hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Bazı gençler de kayalıklardan denize atladı.

Bazı tatilciler şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise palmiye ağaçları altındaki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

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