Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanması Antalya'da protesto edildi

Antalya'da bir araya gelen Milli İrade Platformu üyeleri, ABD Kongresi'nde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrası Muratpaşa Cami önünde toplanan platform üyeleri adına açıklama yapan Ensar Vakfı Antalya Şube Başkanı Mahsum Emre, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasında Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu cümlelerin kongre üyelerince ayakta alkışlandığını hatırlattı.

Kongrenin, yüzyıllar boyu hafızalardan silinmeyecek bir utanç fotoğrafı verdiğini ifade eden Emre, "ABD'nin demokrasi ve özgürlük maskesi bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür. Parlamentodaki alkışlar, hiç şüphe yok ki Batı'nın soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğu kadar, Batılı değerlerin de cenaze törenidir." dedi.