Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Antalya ayağı başladı

2026 Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda sezonun 3. ayağı Antalya'da başladı.



Türkiye Cimnastik Federasyonunun ev sahipliğinde İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 45 ülkeden 170 sporcu katılıyor.



Organizasyonda Türkiye'den 5 erkek, 3 kadın cimnastikçi mücadele edecek. Türkiye'yi Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Kerem Şener, Alperen Ege Avcı, Ceren Biner, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Bengisu Yıldız temsil edecek.



Bugün elemelerle başlayan organizasyon, 15 Mart Pazar günü finallerle sona erecek.



Türkiye Cimnastik Federasyon Başkan Vekili İbrahim Göktekin, AA muhabirine, Antalya'da ikinci kez önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.



Göktekin, yeni kuralların uygulanmaya başlamasının ardından sezonun ilk önemli yarışmalarından birinin Antalya'da yapıldığını ifade ederek "Yeni kurallardan sonra yeni yılın ilk yarışmaları diyebiliriz. Tüm sporcularımız dünya kupalarında kendi serilerini, dünya şampiyonasına hazırlık anlamında gösteriyorlar. Sporcularımız bu yarışmalara hazırlanırken üst seviyedeki serilerini yapmaya çalışıyorlar. Şu anda takım olarak hem kızlarda hem erkeklerde kondisyonların iyi olduğunu, seviyenin hemen hemen yüzde yetmiş, seksen tamamlandığını söyleyebiliriz." diye konuştu.



Milli Sporcu İbrahim Çolak da Antalya'da düzenlenen dünya kupasında kendi adını taşıyan salonda yarışmanın büyük gurur olduğunu söyledi.



Uzun aradan sonra sezona bu organizasyonla başladığını aktaran Çolak,"Yaklaşık bir yıl sonra ilk yarışmamda sezona böyle bir başlangıç yaptım. Tabii ki daha iyi olacak, bu sadece bir başlangıç. Bugünkü yarışmada biraz hatalarım vardı, daha iyi yapabilirdim. Ben yine elimden geleni yaptım. Eğer finale kalabilirsem finalde çok daha iyi olmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Milli sporcu Adem Asil ise sezonun henüz başında olduklarını ve performansının finallerde daha iyi olacağına inandığını vurgulayark -"Yılın başındayız, biraz formda değilim ama yeni bir performans sergiledim, ondan mutluyum. Finalde daha iyi olacağına inanıyorum. Finallerde de herkesi bekliyoruz. Tribünlerin biraz daha dolmasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

