        Antalya Haberleri

        Antalya'da koruyucu aileler ve çocuklar için iftar programı düzenlendi

        Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, koruyucu aileler ve çocuklar için iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 22:56
        Muratpaşa ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen programa Vali Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, kaymakamlar, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

        Vali Şahin, programdaki konuşmasında, ramazan ayının amacının iyilikleri artırmak, kötülükleri azaltmak olduğunu söyledi.

        Koruyucu aileliğin çok değerli olduğunu belirten Şahin, "Kuran-ı Kerim'in nerdeyse her ayetinde mutlaka iyiliklerin arttırılması, yetime ihtimam gösterilmesi, hakkının korunması, başının okşanması iyilikler silsilesinin en zirvesine yerleştirilmiş. Bu evlatlarımızın her biri birer melek, bu evlatlarımız bu milletin çocukları bize de düşen bu yavrucaklarımıza sıcak bir kucak, sıcak bir yuva verebilmek." dedi.

        Türk milletinin ana vasfının şefkat, merhamet, düşküne ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek olduğunu dile getiren Şahin, koruyucu ailelerin bu niyetle birer örnek olduğu ve geleceğe dair ümitleri yeşerten rol model olduklarını vurguladı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sökmen ise Antalya'da 322 koruyucu ailenin yanında 353 çocuğun yaşadığını ve koruyucu ailelerin çocuklara gösterdikleri özen ve sevgiden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

