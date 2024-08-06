Olimpos ve Adrasan'ın koyları doğa tutkunlarını ağırlıyor

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Çıralı, Olimpos ve Adrasan şehir stresinden uzak tatil yapmak isteyen doğa tutkunu turistlerin rotasında yer alıyor.

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turistin tercih ettiği Antalya, alternatif turizm olanakları ile kente gelen tatilcilere aktivite çeşitliliği sunuyor.

El değmemiş doğasıyla binlerce turisti ağırlayan Çıralı, Olimpos ve Adrasan, Kemer ile Kumluca ilçeleri arasında kalıyor.

Beydağları Sahil Milli Parkı sınırlarındaki bölgede 2 bin 200 yıllık antik liman şehri Olimpos da bulunuyor. Nar bahçeleri ile turunç, portakal ve limon ağaçlarının kokuları arasında tatilini doğa ve tarihle iç içe geçirmek isteyenler bölgeyi tercih ediyor.

Teknelerin ilk durağı, geçmişte korsanların uğrak mekanlarından biri olduğu belirtilen ve 3 tarafı dağlarla kaplı olan Porto Ceneviz (Korsan) Koyu oluyor. Bu koya karadan ulaşım mümkün olmuyor.

Bölgede çok sayıda ahşaptan yapılı bungalov bulunuyor. Çıralı plajından başlayıp, Olimpos ve Adrasan koylarını gezdiren tur tekneleri ise şehir stresinden uzak tatil yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Bölgede verilen hizmetlere göre, konaklama tesislerinin kişi başı geceleme fiyatları 1000 lira ile 2 bin 500 lira arasında, tekne ile tura katılmak ise 750 lira ile 1250 lira arasında değişiyor.

Bir sonraki demir atılan yer ise suyunun berraklığı ile "Akvaryum" olarak isimlendirilen koy oluyor. Bu koyda nesli tükenme tehdidinde olan deniz kaplumbağalarından caretta carettaları da görmek mümkün.

Karadan sadece arazi araçları ile gelinebilen Sazak Koyu da teknelerin vazgeçilmez duraklarından birisi olarak öne çıkıyor. Bu koyda, güneşten suya süzülen ışığın deniz dibindeki kumlara yansıması güzel görüntü oluşturuyor. Koyda sahile yakın bir tatlı su kuyusu da bulunuyor.

Olympos ve Adrasan arasında "Aşıklar Mağarası" olarak isimlendirilen mağaranın önü, turun son durağı oluyor. Turistler, denize yakın yamaçtaki iki girişi olan mağarada yüzmenin keyfini yaşıyor.