Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Olimpos ve Adrasan'ın koyları doğa tutkunlarını ağırlıyor

        Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Çıralı, Olimpos ve Adrasan şehir stresinden uzak tatil yapmak isteyen doğa tutkunu turistlerin rotasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olimpos ve Adrasan'ın koyları doğa tutkunlarını ağırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Çıralı, Olimpos ve Adrasan şehir stresinden uzak tatil yapmak isteyen doğa tutkunu turistlerin rotasında yer alıyor.

        Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turistin tercih ettiği Antalya, alternatif turizm olanakları ile kente gelen tatilcilere aktivite çeşitliliği sunuyor.

        El değmemiş doğasıyla binlerce turisti ağırlayan Çıralı, Olimpos ve Adrasan, Kemer ile Kumluca ilçeleri arasında kalıyor.

        Beydağları Sahil Milli Parkı sınırlarındaki bölgede 2 bin 200 yıllık antik liman şehri Olimpos da bulunuyor. Nar bahçeleri ile turunç, portakal ve limon ağaçlarının kokuları arasında tatilini doğa ve tarihle iç içe geçirmek isteyenler bölgeyi tercih ediyor.

        Bölgede çok sayıda ahşaptan yapılı bungalov bulunuyor. Çıralı plajından başlayıp, Olimpos ve Adrasan koylarını gezdiren tur tekneleri ise şehir stresinden uzak tatil yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Bölgede verilen hizmetlere göre, konaklama tesislerinin kişi başı geceleme fiyatları 1000 lira ile 2 bin 500 lira arasında, tekne ile tura katılmak ise 750 lira ile 1250 lira arasında değişiyor.

        - Koyları görmek isteyen tekne turuna katılıyor

        Teknelerin ilk durağı, geçmişte korsanların uğrak mekanlarından biri olduğu belirtilen ve 3 tarafı dağlarla kaplı olan Porto Ceneviz (Korsan) Koyu oluyor. Bu koya karadan ulaşım mümkün olmuyor.

        Bir sonraki demir atılan yer ise suyunun berraklığı ile "Akvaryum" olarak isimlendirilen koy oluyor. Bu koyda nesli tükenme tehdidinde olan deniz kaplumbağalarından caretta carettaları da görmek mümkün.

        Karadan sadece arazi araçları ile gelinebilen Sazak Koyu da teknelerin vazgeçilmez duraklarından birisi olarak öne çıkıyor. Bu koyda, güneşten suya süzülen ışığın deniz dibindeki kumlara yansıması güzel görüntü oluşturuyor. Koyda sahile yakın bir tatlı su kuyusu da bulunuyor.

        Olympos ve Adrasan arasında "Aşıklar Mağarası" olarak isimlendirilen mağaranın önü, turun son durağı oluyor. Turistler, denize yakın yamaçtaki iki girişi olan mağarada yüzmenin keyfini yaşıyor.

        - "Aşıklar Mağarası ilgi odağı"

        Tur teknesi sahibi Mikail Yörükoğlu, AA muhabirine, Çıralı plajından kalkan teknelerine Olimpos'tan da yolcu almalarının ardından koylara gittiklerini söyledi.

        Mavi turların bölgeye tatil için gelenler için unutulmaz anlar yaşama fırsatı sunduğunu belirten Yörükoğlu, "Misafirlerimiz teknelerde keyifli zaman geçiriyor. Özellikle bizim "Aşıklar Mağarası" olarak adlandırdığımız nokta çok ilgi görüyor. Mağaranın iki girişi var. Birinden yüzmeye başlayan diğerinden çıkabiliyor. Mağara aslında Akdeniz fokunun yavrulama alanlarından biri. Mayıs ayında bir anne ve yavru foku burada hep görüyoruz. O günlerde burada mola vermiyoruz. Mağara içinde 1 metre kadar küçük bir kumsal alan var." ifadelerini kullandı.

        Porto Ceneviz Koyu'nun eski zamanlarda da güvenli olması nedeniyle liman olarak kullanıldığını aktaran Yörükoğlu, suyunun rengi ile dikkati çeken Akvaryum Koyu'na gelen turistlerin deniz gözlükleri ile suyun derinliklerini seyrettiğini dile getirdi.

        Sazak Koyu'nun da eşsiz bir güzelliğinin olduğunu vurgulayan Yörükoğlu, turlara katılan tatilcilerin koylarda deniz kaplumbağası ile balıkları kovalayan, tur teknelerine eşlik eden yunusları görme imkanı bulabildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Cinayet görüntüleri yayımladı
        Cinayet görüntüleri yayımladı
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor
        Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi

        Benzer Haberler

        Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına Hasanali Gönen seçildi
        Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına Hasanali Gönen seçildi
        Emlakçıların, 'öğretmen, doktor, avukat kazancımıza ortak çıktı' tepkisi
        Emlakçıların, 'öğretmen, doktor, avukat kazancımıza ortak çıktı' tepkisi
        Tarama programları sayesinde kanserden kurtulma oranı yüzde 90'ın üzerine ç...
        Tarama programları sayesinde kanserden kurtulma oranı yüzde 90'ın üzerine ç...
        Antalya'da orman yangını (2)
        Antalya'da orman yangını (2)
        Alanyaspor'un stat sponsoru GAİN Medya oldu
        Alanyaspor'un stat sponsoru GAİN Medya oldu
        Alanyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Alanyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü