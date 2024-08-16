Tarkan ve Ceza, Antalya'da sahne aldı
Antalya'da, şarkıcılar Tarkan ve Ceza konser verdi.
Antalya'da, şarkıcılar Tarkan ve Ceza konser verdi.
Fanta Fest kapsamında Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda verilen konsere çok sayıda kişi katıldı.
Sevilen şarkılarını seslendiren Tarkan ve Ceza'nın performanslarını dinleyiciler cep telefonlarıyla kaydetti.
Alanı dolduran binlerce kişi şarkılara eşlik etti.
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