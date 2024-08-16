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        Tarkan ve Ceza, Antalya'da sahne aldı

        Antalya'da, şarkıcılar Tarkan ve Ceza konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 23:18 Güncelleme: 16.08.2024 - 23:18
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        Tarkan ve Ceza, Antalya'da sahne aldı
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        Antalya'da, şarkıcılar Tarkan ve Ceza konser verdi.

        Fanta Fest kapsamında Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda verilen konsere çok sayıda kişi katıldı.

        Sevilen şarkılarını seslendiren Tarkan ve Ceza'nın performanslarını dinleyiciler cep telefonlarıyla kaydetti.

        Alanı dolduran binlerce kişi şarkılara eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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