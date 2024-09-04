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        Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 6 Eylül'de Antalya'da başlayacak

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenecek Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 6-8 Eylül'de yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:59 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:59
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        Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 6 Eylül'de Antalya'da başlayacak
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        Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenecek Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 6-8 Eylül'de yapılacak.

        Kırkpınar'dan daha eski olduğu belirtilen "Türk'ün ilk er meydanı" Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, çok sayıda güreşçiyi ağırlayacak.

        Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, 672'ncisini gerçekleştirecekleri güreşlerin yanı sıra konserlerin, farklı etkinliklerin de olacağını belirtti.

        Etkinlikler kapsamında Haluk Levent, Semicek, Ebru Yaşar ve Uğur Önür'ün de konser vereceğini aktaran Öztürk, "Hemşehrimiz Ali Gürbüz'ün sakat olması bizleri son derece üzmüştür. Kendisi bu yıl Elmalı'da birincilik alsaydı, altın kemerin sahibi olacaktı." ifadesini kullandı.

        Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz ve Hasan Cengiz finalde mücadele etmiş, müsabaka sırasında omzundan sakatlanan Ali Gürbüz yarışmadan çekilmişti.

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