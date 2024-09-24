Mercan Dede, Antalya'da konser verdi

Neyzen Mercan Dede, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) düzenlediği "Secret Tribe" konserinde sevenleri ile buluştu.

ATSO konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte Mercan Dede, Doğu'ya özgü Sufi müziğinin ilahi geleneğini, çağdaş müziğin tınılarıyla harmanlayarak sanatseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

Konserinde "Garip" ve "Fani" isimli eserlerini seslendiren sanatçıya 4 müzisyen ve semazen de eşlik etti.

Konser sonrası yaptığı konuşmada, Antalya'da sevenleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Mercan Dede, "Yönümüzü kaybettiğimiz zamanlarda bize yol gösteren iki yıldızımız var. Bunlardan birisi 1300 yıl evvelden gelip hala ışığı her gün artarak devam eden, bize sevgiyi, kardeşliği, muhabbeti ve hoşgörüyü öğreten Mevlana. İkincisi de bu güzel topraklarda laiklik ve cumhuriyetle yaşamayı bize öğreten Mustafa Kemal Atatürk. Bu iki ışığı takip ettiğimiz sürece aydınlığa çıkacağız." dedi.