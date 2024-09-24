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        Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin 12. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi

        Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Filistin ile deniz yetki anlaşması imzalanması halinde Gazze'nin Filistin'e ait olduğunun gelecek nesillere bir belge olarak bırakılacağını ve böylece Yunan-Rum oyununun bu anlaşmayla bozulacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 23:13 Güncelleme: 24.09.2024 - 23:43
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        Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin 12. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi
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        Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Filistin ile deniz yetki anlaşması imzalanması halinde Gazze'nin Filistin'e ait olduğunun gelecek nesillere bir belge olarak bırakılacağını ve böylece Yunan-Rum oyununun bu anlaşmayla bozulacağını belirtti.

        Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin 12. Olağan Toplantısı, Yaycı'nın katılımıyla bir otelde gerçekleştirildi.

        Toplantıya katılan Yaycı, Türklerin denizci bir millet olduğunu ve bu alanda büyük savaşlar kazandığını ifade etti.

        Ülkeler için denizlerde donanmanın zaruri olduğunu vurgulayan Yaycı, güçlü ordunun yanında güçlü bir donanmanın varlığı için Türkiye'nin kendi gemisini ve silahını yaparak gücünü denizlerde devam ettirmesi gerektiğini kaydetti.

        Yaycı, Türkiye'nin 2019 yılında "Mavi Vatan" kapsamında Libya ile imzaladığı münhasır ekonomik bölge anlaşmasını Filistin ile de imzalaması için yeni bir fırsat yakaladığını belirterek, "Bu anlaşma ile Gazze'nin Filistin'e ait olduğu bir hukuki belge olarak bırakılmış olur ve Yunan-Rum oyunu bozulur. Ayrıca Türkiye buradan da çok büyük bir deniz alanı kazanır." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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